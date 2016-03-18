Создание системы поиска запчастей

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок314 просмотров

аналог zzap.ру  

Необходимо создание аналогичной системы ! 

1 уе= 67,86 руб

срок до 45 дней 

9 лет назад
skymanspb
Алексей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

jaguarcity
55 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$300
37 дней

Заявки фрилансеров

jaguarcity
55 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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