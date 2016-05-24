Верстка и программирование landing Page

Сотрудничество не состоялось, то ли по причине того что мы не слышали друг друга, то ли по тому что денис регулярно пытался пропихнуть не завершенную работу. Работать с ним или нет, дело Ваше. Если проект у вас в серьезных рамках и на нем завязан ключевой бизнес процесс не рекомендую.