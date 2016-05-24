Верстка и программирование landing Page

$147
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок465 просмотров

Сверстать лендинг.

Разработать или насадить на cms и реализовать возможность обычному смертному работать с каталогом. 

Добавить 5 визуальных эффектов ( не сложных, подробности опиши в личку )

Адаптивная верстка.

Подключить формы захвата контактной информации.

В заявке обязателен индификатор формы. 

Срок 2-4 дня.

 

оплата в рублях 10000р.

9 лет назад
niggcrash
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$140
5 дней
Сотрудничество не состоялось, то ли по причине того что мы не слышали друг друга, то ли по тому что денис регулярно пытался пропихнуть не завершенную работу. Работать с ним или нет, дело Ваше. Если проект у вас в серьезных рамках и на нем завязан ключевой бизнес процесс не рекомендую.
Проект был сделан полностью за который я не получил ни копейки! По итогу Олег отказался платить и просто забанил меня! На проект потратил 5 дней! Одно огорчение от сотрудничества:(

Заявки фрилансеров

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад