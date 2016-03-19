Нужно отредактировать скрипт

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Закрыт3 заявки122 просмотра

Нужно отредактировать скрипт плейлист для сайта js Скрин

А именно мне нужно, чтобы можно было под каждой серией писать озвучку

DLEJavaScript
9 лет назад
Targa93
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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