Поправить на сайт файл upload.js

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Не работает форма загрузки изображений на сайт. http://amberoff.com.ua/holst/ необходимо исправить

9 лет назад
Maestro8989
Евгений 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров