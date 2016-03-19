Сверстать лендинг. Разработать или насадить на cms и реализовать возможность обычному смертному работать с каталогом. Добавить 5 визуальных эффектов ( не сложных, подробности опиши в личку ) Адаптивная верстка. Подключить формы ...
Нужно доделать форму загрузки
Есть сайт, все работает, нужно просто доделать форму загрузки изображения на сайт. Она идет через js и php файл. Для человека, знающего пхп - 15 минут дела.
сайи - amberoff.com.ua/holst/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $147Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
аналог zzap.ру Необходимо создание аналогичной системы ! 1 уе= 67,86 руб срок до 45 днейЗакрыт9 лет назад
- $200
Есть сайт-донор (адрес в личку), который после 100% копирования требуется адаптировать под наши возможности и привязать наши исходные данные. Клонировать сайт с админкой, полным функционалом и дизайном. То есть, создать новый работоспособный сайт и разместить его ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
Не работает форма загрузки изображений на сайт. http://amberoff.com.ua/holst/ необходимо исправитьВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать копию сайта http://questgames.com.ua/ Создать копию сайта http://questgames.com.ua/ В кратце, что умеет сайт делать. 1. Главная функция это перепродажа времени у себя на сайте. Тобишь происходит синхронизация на JSON графика ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать аналог сайта. (очень похожий на этот) http://trend-spb.ru/ с возможностью редактирования блоков с квартирами для Тюмени . Подобрать шаблон. простой дизайн тоже за исполнителем.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
http://www.diamond-technologies.com/about-us/ - Выявить и удалить весь зловредный код - По логам и анализу безопасности выявить способ , которым был осуществлен взлом.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Необходимо создать АПИ (класс на PHP) для выпуска\погашения\размена чеков Paymer WMZ. По сути - это бот который автоматически делает то, что человек делает в интерфейсе руками. Предпочтение людям, которые в теме и знают ...Завершен9 лет назад
Требуется разработать front-end на блок регистрации/авторизации на AngularJS. Обязательное условие – проект должен быть выполнен с помощью webix. Есть готовое ТЗ и полный перечень запросов/ответов сервера. Работа без предоплат.Завершен9 лет назад
- $10
Необходимо импортировать товары с базы опенкарт 1.5.6. в базу 1.5.4.1 . Базы предоставлю, для знающего работы немного. Базы покажу кандидатам. Сделать нужно быстроЗавершен9 лет назад