Нужно доделать форму загрузки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки127 просмотров

Есть сайт, все работает, нужно просто доделать форму загрузки изображения на сайт. Она идет через js и php файл. Для человека, знающего пхп - 15 минут дела.

сайи - amberoff.com.ua/holst/

JavaScriptPHP
9 лет назад
panas123
Панасюк 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров