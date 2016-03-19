Кабинет партнера для PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок89 просмотров

Нужен кабинет партнера (дилера) для готового магазина на PrestaShop.

ТЗ приложено.

С Вас сроки и цена.

PrestaShop
9 лет назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров