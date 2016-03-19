Добрый день. Нужен программист для написания 4 простых парсеров на PHP. Что парсим: сообщения. Источники: m.vk.com, m.ok.ru, m.facebook.com, mobile.twitter.com Входные данные: телефон/email/login, пароль, UserID, ServiceID (UserID, ServiceID, для авторизации на сайте ...
Кабинет партнера для PrestaShop
Нужен кабинет партнера (дилера) для готового магазина на PrestaShop.
ТЗ приложено.
С Вас сроки и цена.
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