Ищется программист на PHP для доработки сайта самописа. ТЗ прилагаю. С вас сроки и цены.
Выбор даты и подсчет суток (WordPress)
Добрый день!
У меня есть сайт аренды на WordPress, шаблон yoo bento.
1. Нужно сделать выбор дат на страничках товаров как здесь (или предложите свои варинты). По умолчанию для машины нужно установить один день, для яхт и вилл одна неделя.
2. Кнопку заказа сделать такую. Где стоимость у каждого товара сдаваемого в аренду своя и каким то способом задается в админке. Кнопка ведет просто на Яндекс-кассу.
3. При выборе дат из пункта 1 - считается и отображается под датам итоговая стоимость. Например, машина стоит 100 евро, при выборе промежутка 5 дней - итоговая стоимость 500.
Скрины взяты отсюда с сайта: https://www.orbitz.com/Cars
Пишите стоимость и сроки!
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