Доработать сайт: changers.online

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Завершен2 заявки137 просмотров

Необходимо доработать сайт: changers.online

Сайт разработан на WordPress.

Необходимо изменить дизайн с учётом минимализма, взяв за основу образец: www.ngoaidmap.org (ниже преведены другие проекты, дизайн которых также можно брать, ка ориентир).

Детальное ТЗ в приложении.

WordPress
9 лет назад
o_shcherb
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$10
5 дней
Отличный исполнитель.
Очень приятно работать

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад