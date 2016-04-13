Добрый день! У меня есть сайт аренды на WordPress, шаблон yoo bento. 1. Нужно сделать выбор дат на страничках товаров как здесь (или предложите свои варинты). По умолчанию для машины ...
Доработать сайт: changers.online
Необходимо доработать сайт: changers.online
Сайт разработан на WordPress.
Необходимо изменить дизайн с учётом минимализма, взяв за основу образец: www.ngoaidmap.org (ниже преведены другие проекты, дизайн которых также можно брать, ка ориентир).
Детальное ТЗ в приложении.
Выбранный исполнитель
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