Canti

Сергей Canti

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
WEB-программист

WEB программист, отличные знания PHP, CSS, JS. Работаю с Bootstrap, Bulmа, JQuery и прочими фреймворками.

Занимаюсь версткой и программированием сайтов. В основном, на 1C-Bitrix, опыт работы с этой CMS больше 4 лет. Разрабатываю компоненты и модули.

Так же работаю с CMS: Wordpress, Drupal, OpenCart. Опыт работы со многими конструкторами сайтов.

Нравится оптимизировать и создавать быстрые сайты.

Отзывы заказчиков

Adid
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Доработать скрипт для создания эффекта на сайте
CSSjQuery
Сергей отлично выполнил требуемую задачу, справился с задачей очень быстро, учел все нюансы. Отличный исполнитель, рекомендую, сам в дальнейшем намерен обращаться! СПАСИБО!!
Отличный заказчик, задание со всеми подробностями. На связи в самый поздний час. Приятно сотрудничать.
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