WEB-программист

WEB программист, отличные знания PHP, CSS, JS. Работаю с Bootstrap, Bulmа, JQuery и прочими фреймворками.

Занимаюсь версткой и программированием сайтов. В основном, на 1C-Bitrix, опыт работы с этой CMS больше 4 лет. Разрабатываю компоненты и модули.

Так же работаю с CMS: Wordpress, Drupal, OpenCart. Опыт работы со многими конструкторами сайтов.

Нравится оптимизировать и создавать быстрые сайты.