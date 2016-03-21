WEB-программист
WEB программист, отличные знания PHP, CSS, JS. Работаю с Bootstrap, Bulmа, JQuery и прочими фреймворками.
Занимаюсь версткой и программированием сайтов. В основном, на 1C-Bitrix, опыт работы с этой CMS больше 4 лет. Разрабатываю компоненты и модули.
Так же работаю с CMS: Wordpress, Drupal, OpenCart. Опыт работы со многими конструкторами сайтов.
Нравится оптимизировать и создавать быстрые сайты.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
CSSjQuery
Сергей отлично выполнил требуемую задачу, справился с задачей очень быстро, учел все нюансы. Отличный исполнитель, рекомендую, сам в дальнейшем намерен обращаться! СПАСИБО!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задание со всеми подробностями. На связи в самый поздний час. Приятно сотрудничать.