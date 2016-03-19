Написать скрипт iMacros

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Закрыт2 заявки96 просмотров

Здравствуйте! Нужен скрипт для iMacros

Он должен циклично постить заданную запись, при этом добавляя каждый раз в запись цифру по возрастанию (просто нельзя постить одинаковые записи).

9 лет назад
escalada
Артур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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