Есть две ошибки связные с js. Сайт http://akra.com.ua/ . Суть первой заключается в том что фильтр не хочет искать коммерческую недвижимость. Вторая ошибка в том что при добавлении объявлении, местонахождение на яндекс карте ищется во ...
Отображение плиткой или строчкой в k2 joomla3
Сделать переключатель Отображение плиткой или строчкой в k2 joomla3
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен скрипт для iMacros Он должен циклично постить заданную запись, при этом добавляя каждый раз в запись цифру по возрастанию (просто нельзя постить одинаковые записи).Закрыт9 лет назад
Нужно доработать существующий скрипт fullPage.js-master (в приложении), на котором собран сайт http://www.oevstigneeva.ru/. Скрипт использует jQuery. Требуется что бы на первой странице фиксированных блоков header и footer не было видно (opacity="0"), а при прокрутке ...Завершен9 лет назад
Имеется готовый скрипт на laravel, необходимо доработать функционал, а если быть точнее: – Сделать комнаты с различной мин./макс. ставкой.(по возможности Ajax, субдомены не приемлемы) Добавить double game.(так же в отдельной комнате) ...Закрыт9 лет назад
Необходимо доработать сайт: changers.online Сайт разработан на WordPress. Необходимо изменить дизайн с учётом минимализма, взяв за основу образец: www.ngoaidmap.org (ниже преведены другие проекты, дизайн которых также можно брать, ка ориентир). Детальное ТЗ ...Завершен9 лет назад
Добрый день! У меня есть сайт аренды на WordPress, шаблон yoo bento. 1. Нужно сделать выбор дат на страничках товаров как здесь (или предложите свои варинты). По умолчанию для машины ...Закрыт9 лет назад
Ищется программист на PHP для доработки сайта самописа. ТЗ прилагаю. С вас сроки и цены.Завершен9 лет назад
Нужен кабинет партнера (дилера) для готового магазина на PrestaShop. ТЗ приложено. С Вас сроки и цена.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
На сервере установлен webmin. Нужно сменить версию PHP. У кого есть опыт, пишите!Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Добрый день. Нужен программист для написания 4 простых парсеров на PHP. Что парсим: сообщения. Источники: m.vk.com, m.ok.ru, m.facebook.com, mobile.twitter.com Входные данные: телефон/email/login, пароль, UserID, ServiceID (UserID, ServiceID, для авторизации на сайте ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад