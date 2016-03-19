Интеграция wordpress плагина c платежной системой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка83 просмотра

Необходимо сделать интеграцию wordpress плагина pro sites с платежными системами РобоКасса и (или) ЯндексКасса. 

По возможности сделать в виде отдельного плагина с сохранением возможности автоматического обновления оригинального плагина. 

Прошу оценить стоимость разработки и сроки.

WordPress
9 лет назад
doveloper
Дмитрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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