Приветственный видеоролик-реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки126 просмотров

нужен видео ролик на подобие этого https://www.youtube.com/user/kushvsporte?feature=watch  ( жду

предложения по цене как с ведущим (с ведущей) так и без него. Видеоролик

будет  о сайте http://sportprognoz-info.ru/

жду предложения

9 лет назад
winbetting365
Игорь 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров