Здравствуйте. Необходимо создать рекламный ролик для YouTube (анимация). Требуется исполнитель, знакомый с данным видом работы. Т.к. подробности пока весьма расплывчаты для моего понимания (продолжительность, качество и т.д.) ...
Видео 3D модель корпуса на основе статичного 3D примера
Здравствуйте.
Есть ролик, в нем 3D модель: https://youtu.be/OMTWby50THs?t=1m10s
Сейчас нам надо заменить нашу модель на 3 разные.
У них изменились корпуса и добавилось еще 2 модификации. Пример, как выглядят модели в 3D - предоставим.
Надо "прокуртить" эти 3 модели на альфа-канале для дальнейшей вставки видео в ролик.
Сроки - 29.02 - крайний срок подачи отрендеренных моделей.
Оплата - $100.
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