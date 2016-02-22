Видео 3D модель корпуса на основе статичного 3D примера

Здравствуйте.

Есть ролик, в нем 3D модель: https://youtu.be/OMTWby50THs?t=1m10s

Сейчас нам надо заменить нашу модель на 3 разные.

У них изменились корпуса и добавилось еще 2 модификации. Пример, как выглядят модели в 3D - предоставим.

Надо "прокуртить" эти 3 модели на альфа-канале для дальнейшей вставки видео в ролик.

Сроки - 29.02 - крайний срок подачи отрендеренных моделей.

Оплата - $100.