Добрый день Необходимо сделать некоторое количество видео с инфографикой( или в основном из инфографики) на основе существующих в сети видеофайлов. Инфорграфику для удешевленияпредлагается делать в соответствующих сервисах. ...
Видео инфографики "Клуб семьЯ"
Привет дорогие фрилансеры.
Что нужно от вас:
• Сценарий основываясь на PDF'ках. (хронометраж до 2ух мин)
• Инфографика
• Футажи
• Монтаж
Сроки горят, надеюсь успеть за 2 недели.
Цену прошу указать отдельно за каждую из нужд.
Пример работы по итогу:
Спасибо за внимание, если что пишите в личку, или на почту.
Заявки фрилансеров
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пример ролика на который можем равняться : https://www.youtube.com/watch?v=mB_aCQaO_tYhttps://www.youtube.com/watch?v=9n-y8yzgFm8https://www.youtube.com/watch?v=Mv3vuzvMf88 Задача показать 8 блоков. Лого1.Экран 5"HD IPS2. Android 5.1 Lolipop 3. Камера 8 MP/ 2MP 4. Double sim 5. Quad CORE / ROM 8GB/ RAM1GB6. Два цвета . белый,черный.лого длительность 30-40 ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт9 лет назад
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