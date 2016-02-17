Необходимо создать короткий видеоролик, примерно 1 мин с озвучиванием. Желательно примеры работ. Пример того, что нужно https://www.youtube.com/watch?v=CEYjMxL9BcA
Создание видеообзоров сервиса. Обмен электронных валют
Видео должно в первую очередь демонстрировать полезные свойства и возможности нашего сервиса.
Основное правило при производстве видеообзора — объективный обзор должен дать ответы на вопросы которые волнуют нашего посетителя. Он должен раскрывать все функции сервиса.
Есть ряд направлений обмена валют. Для каждого необходимо создать краткий информационный обзор сервиса. Например как обменять Биткоин на Киви. Произвести брендирование видео. Видео должна сопровождать озвучка приятным женским\мужским голосом.
В заявке укажите:
- стоимость 1 минуты готового видео
- примеры ваших работ
- контактные данные
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