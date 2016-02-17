Создание видеообзоров сервиса. Обмен электронных валют

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок221 просмотр

Видео должно в первую очередь демонстрировать полезные свойства и возможности нашего сервиса.

Основное правило при производстве видеообзора — объективный обзор должен дать ответы на вопросы которые волнуют нашего посетителя. Он должен раскрывать все функции сервиса. 

Есть ряд направлений обмена валют. Для каждого необходимо создать краткий информационный обзор сервиса. Например как обменять Биткоин на Киви. Произвести брендирование видео. Видео должна сопровождать озвучка приятным женским\мужским голосом. 

В заявке укажите:

- стоимость 1 минуты готового видео

- примеры ваших работ

- контактные данные 

9 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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