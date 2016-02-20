Добрый день уважаемые фрилансеры. разыскиваю человека на регулярное создание коротких роликов такого вида: http://www.youtube.com/watch?v=7whqlHbU7iA&index=1&list=PL7xPwQRm2qg7-FWzlXSGNP_un07WA2CXU 1. Снимаю объект с разных ракурсов, обычно 5-10-15 видов длиной 20-40 секунд 2. ...
Создать шаблон After Effects для обзора товара по картинке
Инструменту по автоматическому созданию видео на PHP нужны шаблоны. Шаблоны будут применяться для обзора велосипедов. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=jW3BBTcq4Bo&feature=youtu.be
Нужно создать шаблон длиной 1 минута с использованием прикрепленной фотографии примерно как в высланном примере. Шаблон предоставляет из себя файл проекта Adobe After Effect с раcширением aep.
В нем должны быть обязательны следующие пункты:
1. Главная композиция для рендера – композиция объединяющая в себе окончательное видео, сколько внутри данной композиции будет композиций неважно.
2. Картинка велосипеда позиционированная по центру т.к. разные велосипеды имеют немного разное расположение элементов и узлов дабы не смещать позицию камеры лучше использовать изображение 'идеал' (равные промежутки белых краев со всех сторон)
3. Допустимый размер изображения велосипеда 4752x3168
4. Лучше если наведением и съемкой занимается объект камера в AE, режим 3D
5. Название велосипеда, название модели велосипеда и название узлов должны быть одним слоем Text на каждый элемент. Не важно какие эффекты используются и в каких композициях находятся эти слои.
Простые примеры, сделанные программистом
http://www.youtube.com/watch?v=WFYTe87GH2w
https://www.youtube.com/watch?v=MvR2Vv2g-EE&feature=youtu.be
В дальнейшем планируется создание множества шаблонов и разных планов фотографий. Нужен человек на долгое сотрудничество.
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