Создать шаблон After Effects для обзора товара по картинке

Инструменту по автоматическому созданию видео на PHP нужны шаблоны. Шаблоны будут применяться для обзора велосипедов. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=jW3BBTcq4Bo&feature=youtu.be

Нужно создать шаблон длиной 1 минута с использованием прикрепленной фотографии примерно как в высланном примере. Шаблон предоставляет из себя файл проекта Adobe After Effect с раcширением aep.

В нем должны быть обязательны следующие пункты:

1. Главная композиция для рендера – композиция объединяющая в себе окончательное видео, сколько внутри данной композиции будет композиций неважно.

2. Картинка велосипеда позиционированная по центру т.к. разные велосипеды имеют немного разное расположение элементов и узлов дабы не смещать позицию камеры лучше использовать изображение 'идеал' (равные промежутки белых краев со всех сторон)

3. Допустимый размер изображения велосипеда 4752x3168

4. Лучше если наведением и съемкой занимается объект камера в AE, режим 3D

5. Название велосипеда, название модели велосипеда и название узлов должны быть одним слоем Text на каждый элемент. Не важно какие эффекты используются и в каких композициях находятся эти слои.

Простые примеры, сделанные программистом

http://www.youtube.com/watch?v=WFYTe87GH2w

https://www.youtube.com/watch?v=MvR2Vv2g-EE&feature=youtu.be

В дальнейшем планируется создание множества шаблонов и разных планов фотографий. Нужен человек на долгое сотрудничество.