Постановка для web-театра

Требуется сделать постановку для web-театра.Что это такое web-театр:Обычная театральная постановка для детишек младшейвозрастной группы от 4 до 7 лет.Однако зрители находятся за своими компьютерамидистанционно, они смотрят представление через монитор. От вас же требуется

снимать представление на камеру и в прямом эфире транслировать в интернет на youtube.Для пилотного проекта нужно два выступления – в субботу и ввоскресенье, в первой половине дня.Есть идеи, предложения – пишите:)