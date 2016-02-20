Добрый день!

Нужно из 4 мин 20 сек текста в видео сделать 1 минуту. Стиль инфографика. Видео boomstarter.ru/newstar

Так же нужно по этому тексту составить сценарий.

Пишите ваши расценки без сценария и "с". Так же сроки.