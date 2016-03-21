Просто и красиво!

Хотите увеличить продажи и средний чек? Повысить лояльность клиентов? Будьте уверены, с профессиональным видео у вас всё это будет. Это мощнейший инструмент для продвижения бизнеса. Клиентам лень читать, они хотят посмотреть видео, и узнать о товаре или услуге всё. Позаботьтесь о своих клиентах и результат не заставит себя ждать.

Дмитрий Кузьменко | Видеодизайнер

Skype: kuzmenkodmitriy

E-mail: [email protected]

Behance: behance.net/kuzmenkodmitry

Vimeo: vimeo.com/kuzmenkodmitry

Videohive: videohive.net/user/kuzmenkodmitry