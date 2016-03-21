kuzmenkodmitry

Дмитрий Кузьменко kuzmenkodmitry

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Просто и красиво!

Хотите увеличить продажи и средний чек? Повысить лояльность клиентов? Будьте уверены, с профессиональным видео у вас всё это будет. Это мощнейший инструмент для продвижения бизнеса. Клиентам лень читать, они хотят посмотреть видео, и узнать о товаре или услуге всё. Позаботьтесь о своих клиентах и результат не заставит себя ждать. 

Дмитрий Кузьменко | Видеодизайнер

Skype: kuzmenkodmitriy

E-mail: [email protected]

Behance: behance.net/kuzmenkodmitry

Vimeo: vimeo.com/kuzmenkodmitry

Videohive: videohive.net/user/kuzmenkodmitry

  • Редактирование шаблона After Effects

    $60

    Добрый день! Мне нужен надежный видеодизайнер знающий хорошо After Effects.  Задача: Видеоролик о парихмакерском оборудовании.  Есть Fashion шаблон по фото в афтере, есть много фотографий, которые нужно подставить в шаблон + текст. Конечно это нужно по человечески оформить, описание ...

    After Effects
    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить шаблон Landing Page

    Приветствую! Нужно внести правки в шаблон лендинга по четкому ТЗ и помочь в некоторых моментах, все описано в ТЗ.  ТЗ https://drive.google.com/folderview?id=0BwHKbX1MhY2ga0FLbzJkSDYzYzg&amp;usp=sharing Сложного ничего, в основном менять текст.  Срок - завтра вечером запуск сайта.  Цена?

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание 10 сцен для минутного видео моушн графики

    Добрый день!  Ищем Иллюстратора на создание 10 сцен для минутного видео моушн графики. Стиль flat, уровень отрисовок https://www.youtube.com/watch?v=5LJbsitVCzw Мы сейчас на стадии написания сценария, очень скоро нужно будет приступить к работе.  Показывайте свои работы и прайс за сцену ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вирусное видео

    Добрый день!  Меня зовут Дмитрий, ищу специалиста, который может сделать вирусное видео около 1 минуты, пример https://www.youtube.com/watch?v=8xVXAZ2u9Xk Какой бюджет мы не представляем, ждем от вас предложений и примеров работ со сроками.   С наилучшими пожеланиями, Дмитрий.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарист

    Добрый день! Меня зовут Дмитрий, ищу хорошего сценариста для видеоинфографики где то на 75 секунд. Привествуется креатив и неоднообразность :) Прочитав сценарий заказчик должен понять сразу как будет выглядеть видео. Это очень ответственная работа, поэтому жду ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Диктор

    Добрый день! Меня зовут Дмитрий, я ищу диктора для начитки текста длительностью где то на 50-60 сек. Озвучка нужна для видеоинфографики, важно читать бодро и передавать все эмоции, монотонно нам не нужно ;) Какие расценки? Прикрепите или ...

    Озвучивание20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Звуковой дизайнер для оформления видео

    Добрый день! Меня зовут Дмитрий, ищу хорошего звукового дизайнера для оформления видео в стиле motion graphics (инфографика) на 57 сек. Очень важно не просто подставлять звуки, а именно передавать атмосферу видео, зритель должен полностью погрузиться в ...

    Инфографика
    Аудиомонтаж4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Из 4 мин 20 сек текста в видео сделать 1 минуту.

    Добрый день!    Нужно из 4 мин 20 сек текста в видео сделать 1 минуту. Стиль инфографика. Видео [url=https://boomstarter.ru/newstar]boomstarter.ru/newstar[/url]  Так же нужно по этому тексту составить сценарий.  Пишите ваши расценки без сценария и "с". Так же сроки.

    Инфографика
    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад