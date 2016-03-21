kuzmenkodmitry

Добрый день! Мне нужен надежный видеодизайнер знающий хорошо After Effects. Задача: Видеоролик о парихмакерском оборудовании. Есть Fashion шаблон по фото в афтере, есть много фотографий, которые нужно подставить в шаблон + текст. Конечно это нужно по человечески оформить, описание ...
Дмитрий Кузьменко kuzmenkodmitrykuzmenkodmitry
Хотите увеличить продажи и средний чек? Повысить лояльность клиентов? Будьте уверены, с профессиональным видео у вас всё это будет. Это мощнейший инструмент для продвижения бизнеса. Клиентам лень читать, они хотят посмотреть видео, и узнать о товаре или услуге всё. Позаботьтесь о своих клиентах и результат не заставит себя ждать.
Дмитрий Кузьменко | Видеодизайнер
Skype: kuzmenkodmitriy
E-mail: [email protected]
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- $60Видеомонтаж14 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Нужно внести правки в шаблон лендинга по четкому ТЗ и помочь в некоторых моментах, все описано в ТЗ. ТЗ https://drive.google.com/folderview?id=0BwHKbX1MhY2ga0FLbzJkSDYzYzg&usp=sharing Сложного ничего, в основном менять текст. Срок - завтра вечером запуск сайта. Цена?HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Ищем Иллюстратора на создание 10 сцен для минутного видео моушн графики. Стиль flat, уровень отрисовок https://www.youtube.com/watch?v=5LJbsitVCzw Мы сейчас на стадии написания сценария, очень скоро нужно будет приступить к работе. Показывайте свои работы и прайс за сцену ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Меня зовут Дмитрий, ищу специалиста, который может сделать вирусное видео около 1 минуты, пример https://www.youtube.com/watch?v=8xVXAZ2u9Xk Какой бюджет мы не представляем, ждем от вас предложений и примеров работ со сроками. С наилучшими пожеланиями, Дмитрий.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Меня зовут Дмитрий, ищу хорошего сценариста для видеоинфографики где то на 75 секунд. Привествуется креатив и неоднообразность :) Прочитав сценарий заказчик должен понять сразу как будет выглядеть видео. Это очень ответственная работа, поэтому жду ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Меня зовут Дмитрий, я ищу диктора для начитки текста длительностью где то на 50-60 сек. Озвучка нужна для видеоинфографики, важно читать бодро и передавать все эмоции, монотонно нам не нужно ;) Какие расценки? Прикрепите или ...Озвучивание20 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Меня зовут Дмитрий, ищу хорошего звукового дизайнера для оформления видео в стиле motion graphics (инфографика) на 57 сек. Очень важно не просто подставлять звуки, а именно передавать атмосферу видео, зритель должен полностью погрузиться в ...Аудиомонтаж4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно из 4 мин 20 сек текста в видео сделать 1 минуту. Стиль инфографика. Видео [url=https://boomstarter.ru/newstar]boomstarter.ru/newstar[/url] Так же нужно по этому тексту составить сценарий. Пишите ваши расценки без сценария и "с". Так же сроки.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт8 лет назад