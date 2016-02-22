Сделать Видеоотзыв о своей Кухне или Шкафе Купе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки206 просмотров

Ситуация: есть начинающая мебельная компания, им нужны положительные отзывы про то, что люди остались довольны их мебелью (кухней или шкафом). За 1 отзыв = платим 10$

Что нужно для того чтобы сделать такой отзыв:

0. Выглядеть на 21+ лет.

1. Инструмент съемки (видеокамера, вебка, телефон, фотик).

2. Кухня или шкаф-купе имеющий свежий вид.

3. Умение оставить отзыв на камеру (это проще чем сказать тост).

Требования к отзыву:

Длительность: до 60 сек

Озвучка и сценарий: своими словами описываем положительный отзыв сотрудничества, обязательно упоминание названия компании (его дам в ЛС). Музыку на фоне включать не нужно.

Съемка: отзыв оставляем на фоне кухни, просьба не шатать картинку, идеально установить камеру на штатив.

Желательные паттерны поведения: жистикулируем, показываем кухню, открываем, хвалим, рекомендуем, но не перегибаем палку!

Модерация отзывов:

Проходит каждый день с ПН-ПТ. 1 человек - 1 отзыв. Просьба читайте все требования внимательно! Учтите что инструмент съемки должен быть приличного качества.

9 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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