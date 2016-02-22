Здравствуйте. Есть ролик, в нем 3D модель: https://youtu.be/OMTWby50THs?t=1m10s Сейчас нам надо заменить нашу модель на 3 разные. У них изменились корпуса и добавилось еще 2 модификации. Пример, как выглядят модели в 3D - ...
Сделать Видеоотзыв о своей Кухне или Шкафе Купе
Ситуация: есть начинающая мебельная компания, им нужны положительные отзывы про то, что люди остались довольны их мебелью (кухней или шкафом). За 1 отзыв = платим 10$.
Что нужно для того чтобы сделать такой отзыв:
0. Выглядеть на 21+ лет.
1. Инструмент съемки (видеокамера, вебка, телефон, фотик).
2. Кухня или шкаф-купе имеющий свежий вид.
3. Умение оставить отзыв на камеру (это проще чем сказать тост).
Требования к отзыву:
Длительность: до 60 сек
Озвучка и сценарий: своими словами описываем положительный отзыв сотрудничества, обязательно упоминание названия компании (его дам в ЛС). Музыку на фоне включать не нужно.
Съемка: отзыв оставляем на фоне кухни, просьба не шатать картинку, идеально установить камеру на штатив.
Желательные паттерны поведения: жистикулируем, показываем кухню, открываем, хвалим, рекомендуем, но не перегибаем палку!
Модерация отзывов:
Проходит каждый день с ПН-ПТ. 1 человек - 1 отзыв. Просьба читайте все требования внимательно! Учтите что инструмент съемки должен быть приличного качества.
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