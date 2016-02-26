Нарезать 60 роликов для инстаграма

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт42 заявки461 просмотр

Нужен человек для нарезки видео для инстаграма. Работа простая: находишь видео по заданной тематике, режешь до 15 сек, накладываешь копирайт и получаешь деньги. Подойдет для школьников или студентов

9 лет назад
premiumseo
Альберт 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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