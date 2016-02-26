Сделать надписи на видео ролике (кому принадлежит ролик) и кликабельную ссылку (табличку Перейти на сайт) - при клике на которую происходит переход на сайт.
Видеомонтаж ролика
Всем привет! Требуется монтаж видео на 3-4 минуты. Все подробности в приложении. Чем скорее, тем лучше)
Музыку хотелось бы не нудную, не классическую.
Заявки фрилансеров
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