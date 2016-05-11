Необходимо выяснить что отправляет устройство в google. Написать программу воспроизводящую запросы для имитации скачиваний
Домашняя библиотека понравившихся страниц сайтов
Требуется Программа для структурирования и архивации важной информации.
Функции:
- Возможность работы над огромными пластами информации.
- Архивирования важных данных (ссылок) с целью обратиться в нужный момент к материалу.
- Работа с заметками. Привязка заметок к определенным рабочим папкам.
Суть идеи.
Человек работая в браузере, находит интересную статью.
В течении получаса, человек теряется в развлекательных вкладках. Ему уже не до работы с важной информацией.
На следующий день, человек просто забывает за важную информацию и продолжает сёрфить дальше.
Наша помощь заключается в следующем:
Посредством плагина в браузере, человек получает кнопку "добавить в буфер обмена" возле адресной строки.
В течении рабочей сессии, человек если находит действительно важную для него информацию, он отмечает эту страницу кнопкой "добавить в буфер обмена".
Если у него нету времени на ее чтение, он ее пропускает и работает дальше.
По мере сессии в интернете, таких ссылок набирается огромное кол-во (отправленных в "буфер обмена программы").
Человек открывает нашу программу.
http://rghost.ru/8s52XgVyM.view (прототип)
И видит в буфере обмена добавленные ссылки за сегодняшний день, которые он переместил в программу.
Дальнейший функционал:
а) создаем тематические папки
б) перемещать методом дропбокса - ссылки из правой колонки "буфера обмена" в тематические папки.
http://rghost.ru/7PbqX66h8.view (картинка 2, прототип)
Так будут подгружаться ссылки, если заходить в папку. (аналог браузеров).
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Примечании: Программист должен уметь работать с нестандартным дизайном программ.
К работе будет привлечен дизайнер, который будет отвечать за интерфейс (фон, кнопки, и т.д)
http://softhelp.org.ua/wp-content/uploads/2013/02/Nitro-Ubuntu.png (пример)
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