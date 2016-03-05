Добрый день! Необходимо написать программу, определяющую индекс производительности ПК и скорость интернет-соединения для Windows с красочными индикаторами. После определения этих показателей, программа автоматически оценивает скорость выполнения заданий. Подробное ТЗ при ...
Требуется создать программу, для купюроприемника ICT L70-RU501iB#
Купюроприемник будет подключен к компьютеру - при поступлении денег, через купюроприемник на компьютере должна отображаться информация о количестве поступивших денег
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