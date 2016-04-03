Программа, определяющая индекс производительности ПК

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Завершен4 заявки181 просмотр

Добрый день!

Необходимо написать программу, определяющую индекс производительности ПК и скорость 

интернет-соединения для Windows с красочными индикаторами.

После определения этих показателей, программа автоматически оценивает скорость выполнения заданий.

Подробное ТЗ при личном общении.

Обязательно указывайте сроки и стоимость.

9 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

prekar
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, всегда на связи! Качество соответствует стоимости. Классный специалист, рекомендую.
Отличный заказчик. Четко объясняет задачу, всегда на связи, коммуникабельный. Рекомендую к сотрудничеству.

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prekar
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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