У нас есть файл от поставщика для интернет-магазина. В файле около 4000 видов товаров. Есть разные столбцы (артикул, цена, категория, фото, вес и пр.). Нам необходимо установить определенную наценку на каждую категорию, ...
Прога для твича
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Заявки фрилансеров
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