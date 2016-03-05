Создание Bulk VoIP телефонных номеров через Api Text+

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Закрытнет заявок27 просмотров

1- Интерфейс для создания учетной записи и получения сообщений 

2- Возможность использования прокси HTTP и SOCKS4/5 + ipb6

3- Сформировать токены и UDID каждый раз при создании 

Задача:

Создание регистратора аккаунтов для инстаграма с подтверждением от API Text + 

Пример : 

'Devver' => 'iPhone5,1', 

'Маркер' => '91996b36-2808-4348-a7aa-f992910d607d', 

'UDID' => '52A6CBC2-9AAB-4391-BBD4-A52E4A3C569E', 

Подробно про API TEXTPLUS 

http://lancenewman.me/create-168-voip-numbers-per-day-with-textpluss-api/

Более детальней общение по Skype

9 лет назад
menager2
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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