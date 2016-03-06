Настроить программу рассылки через прокси

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка163 просмотра

Доброго времени суток! Есть программа рассылки писем http://www.epochta.ru/ ,предоставляю скриншот заголовка письма http://s008.radikal.ru/i303/1603/bc/f497abd99a00.jpg , на скриншоте зеленым и красным цветом выделены 2 поля , необходимо сделать 2 вещи:

1) Выделенное красным цветом - это ip адрес сервера с которого рассылаются письма, необходимо сделать так что бы вместо настоящего ip в заголовках писем подставлялся прокси сервер. В программе есть функция "использовать прокси" и раньше она отлично работала, вместо реальных данных сервера подставлялись прокси. Но потом программа все прокси стала помечать как "мертвые" и рассылать не получается через них, разработчики программы ничего толком объяснить не могут или просто не хотят заниматься. В интернете говорят что через прокси можно работать этой программой, но нужно что то подправить в самой программе или в конфигурации exim на сервере. Пишут что для человека разбирающегося в почтовых серверах сделать такое не проблема. В общем нужен человек который сможет или подправить что то в самой программе или в конфигурации exim , что бы я мог слать письма через прокси, а также самостоятельно менять их.

2) Выделенное зеленым цветом - это ip адрес домашнего компьютера. Необходимо что бы эта строчка вообще не показывалась в заголовках. В панели управления сервером ispmanager5 эта проблема решается просто, в конфигурации exim между строчками +smtp_protocol_error и TLS/SSL вставляется вот этот код http://bimnirs.tk/1.txt и строка выделенная зеленым цветом исчезала полностью из заголовков писем. Но все дело в том что я не хочу платить ежемесячно за лицензию ispmanager5 - 250 рублей, использую бесплатную vesta , а там немного другая конфигурация exim и я никак не могу понять в какую строчку вставлять код, там много секций и т.д. В общем нужен человек который также решит этот вопрос.

Вот и все что требуется, расписал все подробно как только мог. Пишите. Отвечу позже.

9 лет назад
butovzev
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание Bulk VoIP телефонных номеров через Api Text+

    1- Интерфейс для создания учетной записи и получения сообщений  2- Возможность использования прокси HTTP и SOCKS4/5 + ipb6 3- Сформировать токены и UDID каждый раз при создании  Задача: Создание регистратора аккаунтов ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа, определяющая индекс производительности ПК

    Добрый день! Необходимо написать программу, определяющую индекс производительности ПК и скорость  интернет-соединения для Windows с красочными индикаторами. После определения этих показателей, программа автоматически оценивает скорость выполнения заданий. Подробное ТЗ при ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Прога для твича

    Нужно создать прогу для накрутки зрителей любым способом, использование строго для одного канала, примерно 3к человек постоянно.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо изменить наценку в excel файле по категориям товаров

    У нас есть файл от поставщика для интернет-магазина. В файле около 4000 видов товаров. Есть разные столбцы (артикул, цена, категория, фото, вес и пр.). Нам необходимо установить определенную наценку на каждую категорию, ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа - помощник по вводу гугл рекапчи

    Интересует ввод гугл рекапчи ( сначала указать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки).  нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру. антикапча: rucaptcha.com/api-rucaptc... ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделка TaxOid

    Требуется в програме TaxOid изменить частоту обновления с 4 сек на 0,5-1 сек . В дальнейшем будут еще доработки программы . Жду Ваших предложений .

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сделать программу которая будет работать как iMacros

    В двух словах, Я работаю через браузер мазила с iMacros, и там у меня выполняются определенные действия, так вот она очень много употребляет ресурсов процессора жесткого диска и оперативки когда запускаю 50+ браузеров, есть аналоги ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект на С для микроконтроллера.

    $50

    Необходим проект на С    МК AVR - CDMA Исполнитель должен разбираться в железе и быть доступен для связи голосом – скайп либо телефон. Все подробности при переписке заинтересовавшимся, схема уже есть. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа для измерительного стенда

    WEB интерфейс, управление шаговыми двигателями, снятие показаний, выдача результатов измерений в виде текстового файла. Подробное техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1cFcrDhfbVtRgHtPD0IHgC8tDOcDT_SSxAT1iFzavY9I/edit?usp=sharing

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад