Настроить программу рассылки через прокси

Доброго времени суток! Есть программа рассылки писем http://www.epochta.ru/ ,предоставляю скриншот заголовка письма http://s008.radikal.ru/i303/1603/bc/f497abd99a00.jpg , на скриншоте зеленым и красным цветом выделены 2 поля , необходимо сделать 2 вещи:

1) Выделенное красным цветом - это ip адрес сервера с которого рассылаются письма, необходимо сделать так что бы вместо настоящего ip в заголовках писем подставлялся прокси сервер. В программе есть функция "использовать прокси" и раньше она отлично работала, вместо реальных данных сервера подставлялись прокси. Но потом программа все прокси стала помечать как "мертвые" и рассылать не получается через них, разработчики программы ничего толком объяснить не могут или просто не хотят заниматься. В интернете говорят что через прокси можно работать этой программой, но нужно что то подправить в самой программе или в конфигурации exim на сервере. Пишут что для человека разбирающегося в почтовых серверах сделать такое не проблема. В общем нужен человек который сможет или подправить что то в самой программе или в конфигурации exim , что бы я мог слать письма через прокси, а также самостоятельно менять их.

2) Выделенное зеленым цветом - это ip адрес домашнего компьютера. Необходимо что бы эта строчка вообще не показывалась в заголовках. В панели управления сервером ispmanager5 эта проблема решается просто, в конфигурации exim между строчками +smtp_protocol_error и TLS/SSL вставляется вот этот код http://bimnirs.tk/1.txt и строка выделенная зеленым цветом исчезала полностью из заголовков писем. Но все дело в том что я не хочу платить ежемесячно за лицензию ispmanager5 - 250 рублей, использую бесплатную vesta , а там немного другая конфигурация exim и я никак не могу понять в какую строчку вставлять код, там много секций и т.д. В общем нужен человек который также решит этот вопрос.

Вот и все что требуется, расписал все подробно как только мог. Пишите. Отвечу позже.