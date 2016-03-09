Требуется сделать макрос в EXCEL

Добрый день! Коллеги, требуется сделать макрос в Microsoft Excel для выставления счетов.

На листе "расходы" и на листе "приходы" ведутся таблицы (№ счета, Название, Адрес, Сумма и т.д) и рядом должна быть кнопка "печать" по шаблону 1 (или "создать" по шаблону 2). Шаблон счета должен быть на третьем листе таблице и четвером листе таблицы, с названием "Шаблон-расход" и "Шаблон-приход". И открывается новый файл с номером счета, датой создания согласно шаблоны, который надо надо сохранять. Имя файла присваивается согласно номеру счета и дате.

Буду вопросы, пишите.