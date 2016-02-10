Собрать данные о новостройках в заданном регионе и все предложениях по продаже квартир в этих новостройках. Данные заносятся в БД, планируется на ежемесячной основе делать сканирование и выявлять: 1. Новые новостройки, выставленные на продажу; 2. Квартиры, которые ...