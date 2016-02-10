solodim1

Дмитрий Соло solodim1

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать работу с пользователями django

    Коллеги, необходимо подключить яндекс.кассу или иной платежный сервис на нулевой проект на django, запущенный на vds сервере. А также требуется написать приложение по работе с пользователями. Подробное ТЗ прикрепил.

    Django
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Python парсер для сайта cian

    $150

    Собрать данные о новостройках в заданном регионе и все предложениях по продаже квартир в этих новостройках. Данные заносятся в БД, планируется на ежемесячной основе делать сканирование и выявлять: 1. Новые новостройки, выставленные на продажу; 2. Квартиры, которые ...

    Python
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Внести правки в техническую часть сайта

    Необходимо внести технические правки на сайт, который работает на frog cms. Правки вида::: На проекте есть проблематика в системе тегов группы h1-h6, система оказывает влияние на характер ранжирования. На странице ...

    Правки на сайт
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа автоматизации расчета

    Необходимо разработать программу для автоматизации расчетов по оценке квартир и оформления отчета. Программа нужно для автоматизации бизнес процессов компании. Программу желательно разработать в облачном виде, должна быть возможность работы нескольких независимых пользователей с единой ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка программы для автоматизации расчета и отчета

    Необходимо разработать программу для автоматизации расчетов по оценке недвижимости и оформления отчета. Программу желательно разработать в облачном виде, должна быть возможность работы нескольких независимых пользователей с единой базой. Подробное ТЗ пришлю всем ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад