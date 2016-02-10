Коллеги, необходимо подключить яндекс.кассу или иной платежный сервис на нулевой проект на django, запущенный на vds сервере. А также требуется написать приложение по работе с пользователями. Подробное ТЗ прикрепил.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написать приложение для django. Подробное ТЗ прикрепил.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Собрать данные о новостройках в заданном регионе и все предложениях по продаже квартир в этих новостройках. Данные заносятся в БД, планируется на ежемесячной основе делать сканирование и выявлять: 1. Новые новостройки, выставленные на продажу; 2. Квартиры, которые ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо внести технические правки на сайт, который работает на frog cms. Правки вида::: На проекте есть проблематика в системе тегов группы h1-h6, система оказывает влияние на характер ранжирования. На странице ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать программу для автоматизации расчетов по оценке квартир и оформления отчета. Программа нужно для автоматизации бизнес процессов компании. Программу желательно разработать в облачном виде, должна быть возможность работы нескольких независимых пользователей с единой ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать программу для автоматизации расчетов по оценке недвижимости и оформления отчета. Программу желательно разработать в облачном виде, должна быть возможность работы нескольких независимых пользователей с единой базой. Подробное ТЗ пришлю всем ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт8 лет назад