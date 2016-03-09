Добрый день! Коллеги, требуется сделать макрос в Microsoft Excel для выставления счетов. На листе "расходы" и на листе "приходы" ведутся таблицы (№ счета, Название, Адрес, Сумма и т.д) и рядом должна быть ...
Функция перевода валют PL/SQL
Необходимо написать функцию перевода из одной валюты в другую.
Есть три таблицы Сделки ( Компания, Сумма сделки,ДатаСделки, Валюта суммы
сделки), Показатели (Компания, Дата, Валюта баланса), Курсы (Workdate,
FundId, FundId_base, Course).
Нужно написать функцию, которая проверяет на соответствие Валюты суммы сделки и Валюты баланса. Если они
равны, то ничего менять не надо. Если они не равны, то перевести Валюту
суммы сделки по примеру в Валюту баланса.
Пример запроса на перевод валюты в рубли(код рубля fundid_base=14): (SELECT FUNDID, COURSE FROM
Курсы where workdate=дата сделки) AND FUND_IDBASE=14.
Пример схемы и таблиц прилагаю.
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