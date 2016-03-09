Функция перевода валют PL/SQL

Необходимо написать функцию перевода из одной валюты в другую.

Есть три таблицы Сделки ( Компания, Сумма сделки,ДатаСделки, Валюта суммы

сделки), Показатели (Компания, Дата, Валюта баланса), Курсы (Workdate,

FundId, FundId_base, Course).

Нужно написать функцию, которая проверяет на соответствие Валюты суммы сделки и Валюты баланса. Если они

равны, то ничего менять не надо. Если они не равны, то перевести Валюту

суммы сделки по примеру в Валюту баланса.

Пример запроса на перевод валюты в рубли(код рубля fundid_base=14): (SELECT FUNDID, COURSE FROM

Курсы where workdate=дата сделки) AND FUND_IDBASE=14.

Пример схемы и таблиц прилагаю.