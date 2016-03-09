Написать виртуальную звуковую карту

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок94 просмотра

Нужна виртуальная звуковая карта. Ее задача выдавать из одного буфера в программу, а в другой класть принятое из программы. Экспортировать пару функций, читать второй буфер писать в первый.

Драйвер должен работать в реальном режиме времени с маленькими пакетами данных 20 мс. Нужно работать в одном формате звука 8 КHz 16 bit mono.

9 лет назад
vsetkin
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется сделать макрос в EXCEL

    Добрый день! Коллеги, требуется сделать макрос в Microsoft Excel для выставления счетов.  На листе "расходы" и на листе "приходы" ведутся таблицы (№ счета, Название, Адрес, Сумма и т.д) и рядом должна быть ...

    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Домашняя библиотека понравившихся страниц сайтов

    Требуется Программа для структурирования и архивации важной информации. Функции: - Возможность работы над огромными пластами информации. - Архивирования важных данных (ссылок) с целью обратиться в нужный момент ...

    WordPress
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Программист ПЛК CoDeSys, Питер (разовая работа)

    Требуется на проект программист для автоматизации прототипа станка для сборки сверхбольших плакатов. Задачи: 1. Автоматизация прототипа полиграфического оборудования:  - Управление шаговым двигателем  - Управление двигателями постоянного тока  - ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа автоматизации расчета

    Необходимо разработать программу для автоматизации расчетов по оценке квартир и оформления отчета. Программа нужно для автоматизации бизнес процессов компании. Программу желательно разработать в облачном виде, должна быть возможность ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить программу рассылки через прокси

    Доброго времени суток! Есть программа рассылки писем http://www.epochta.ru/ ,предоставляю скриншот заголовка письма http://s008.radikal.ru/i303/1603/bc/f497abd99a00.jpg , на скриншоте зеленым и красным цветом выделены 2 поля , необходимо сделать 2 вещи: 1) Выделенное красным цветом ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание Bulk VoIP телефонных номеров через Api Text+

    1- Интерфейс для создания учетной записи и получения сообщений  2- Возможность использования прокси HTTP и SOCKS4/5 + ipb6 3- Сформировать токены и UDID каждый раз при создании  Задача: Создание регистратора аккаунтов ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа, определяющая индекс производительности ПК

    Добрый день! Необходимо написать программу, определяющую индекс производительности ПК и скорость  интернет-соединения для Windows с красочными индикаторами. После определения этих показателей, программа автоматически оценивает скорость выполнения заданий. Подробное ТЗ при ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Прога для твича

    Нужно создать прогу для накрутки зрителей любым способом, использование строго для одного канала, примерно 3к человек постоянно.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад