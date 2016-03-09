Написать виртуальную звуковую карту

Нужна виртуальная звуковая карта. Ее задача выдавать из одного буфера в программу, а в другой класть принятое из программы. Экспортировать пару функций, читать второй буфер писать в первый.

Драйвер должен работать в реальном режиме времени с маленькими пакетами данных 20 мс. Нужно работать в одном формате звука 8 КHz 16 bit mono.