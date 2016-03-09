Добрый день! Коллеги, требуется сделать макрос в Microsoft Excel для выставления счетов. На листе "расходы" и на листе "приходы" ведутся таблицы (№ счета, Название, Адрес, Сумма и т.д) и рядом должна быть ...
Разработка web-приложения для интернет магазина мебели
Требуется разработать web-приложение (например на PHP) для использования на сайте http://imdtorg.ru/ на основе этого http://imdtorg.ru/calculator-detskoy
Приложение должно позволять выбирать из имеющегося набора коллекцию мебели, выбирать для отображения элементы из коллекции, выбирать цвета материалов и показывать как с ними будет выглядеть набор мебели, добавлять/удалять новые коллекции и элементы в приложение по мере их изменения/появления, показывать стоимость выбранных элементов и сумму, отправлять заказ на почту ввиде заполненной формы заказа, печатать форму заказа с отображением картинки на экране. Элементы коллекции смоделированы в 3dsmax.
Заявки фрилансеров
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