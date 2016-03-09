Приложение на Delphi "Система управления фитнес-клубом"

Требуется разработать приложение для управления деятельностью фитнес-клубом на основе БД MS Access и программной среды Delphi.

Приложение должно иметь графический интерфейс и поддерживать ввод, запросы, фильтрацию, добавление информации вроде:

- добавление клиентов клуба, управление клубными картами, сроками и т д

- добавление тренеров, возможность прикрепить клиента к конкретному тренеру

- управление днями и временем посещаемости клиентами клуба (клиент может ходить только в определенные дни или время) и т д

Также должно быть разделение прав доступа к приложению на менеджеров и администраторов.

Подробное ТЗ будет оговорено с исполнителем.

Пишите, пожалуйста, цены и сроки.

UPD. К сожалению, проект больше не актуален, всем большое спасибо за предложения к сотрудничеству.