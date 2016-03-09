Приложение на Delphi "Система управления фитнес-клубом"

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт17 заявок316 просмотров

Требуется разработать приложение для управления деятельностью фитнес-клубом на основе БД MS Access и программной среды Delphi.

Приложение должно иметь графический интерфейс и поддерживать ввод, запросы, фильтрацию, добавление информации вроде:

- добавление клиентов клуба, управление клубными картами, сроками и т д

- добавление тренеров, возможность прикрепить клиента к конкретному тренеру

- управление днями и временем посещаемости клиентами клуба (клиент может ходить только в определенные дни или время) и т д

Также должно быть разделение прав доступа к приложению на менеджеров и администраторов.

Подробное ТЗ будет оговорено с исполнителем.

Пишите, пожалуйста, цены и сроки.

UPD. К сожалению, проект больше не актуален, всем большое спасибо за предложения к сотрудничеству.

Delphi
9 лет назад
HiliteTech
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется сделать макрос в EXCEL

    Добрый день! Коллеги, требуется сделать макрос в Microsoft Excel для выставления счетов.  На листе "расходы" и на листе "приходы" ведутся таблицы (№ счета, Название, Адрес, Сумма и т.д) и рядом должна быть ...

    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Домашняя библиотека понравившихся страниц сайтов

    Требуется Программа для структурирования и архивации важной информации. Функции: - Возможность работы над огромными пластами информации. - Архивирования важных данных (ссылок) с целью обратиться в нужный момент ...

    WordPress
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Программист ПЛК CoDeSys, Питер (разовая работа)

    Требуется на проект программист для автоматизации прототипа станка для сборки сверхбольших плакатов. Задачи: 1. Автоматизация прототипа полиграфического оборудования:  - Управление шаговым двигателем  - Управление двигателями постоянного тока  - ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Функция перевода валют PL/SQL

    Необходимо написать функцию перевода из одной валюты в другую. Есть три таблицы Сделки ( Компания, Сумма сделки,ДатаСделки, Валюта суммы сделки), Показатели (Компания, Дата, Валюта баланса), Курсы (Workdate, FundId, FundId_base, Course). ...

    SQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа автоматизации расчета

    Необходимо разработать программу для автоматизации расчетов по оценке квартир и оформления отчета. Программа нужно для автоматизации бизнес процессов компании. Программу желательно разработать в облачном виде, должна быть возможность ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать виртуальную звуковую карту

    Нужна виртуальная звуковая карта. Ее задача выдавать из одного буфера в программу, а в другой класть принятое из программы. Экспортировать пару функций, читать второй буфер писать в первый. Драйвер должен работать в реальном режиме ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить программу рассылки через прокси

    Доброго времени суток! Есть программа рассылки писем http://www.epochta.ru/ ,предоставляю скриншот заголовка письма http://s008.radikal.ru/i303/1603/bc/f497abd99a00.jpg , на скриншоте зеленым и красным цветом выделены 2 поля , необходимо сделать 2 вещи: 1) Выделенное красным цветом ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание Bulk VoIP телефонных номеров через Api Text+

    1- Интерфейс для создания учетной записи и получения сообщений  2- Возможность использования прокси HTTP и SOCKS4/5 + ipb6 3- Сформировать токены и UDID каждый раз при создании  Задача: Создание регистратора аккаунтов ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад