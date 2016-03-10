Программа поиска вилок Live в букмекерских канторах

Нужно сделать программу для поиска вилок live в бк. Программа должна мониторить сайты букмекеров на изменение коэффициентов и делать анализ и много другого в будующем. очень важна скорость работы программы. нужно мониторить 16 сайтов. Дальнейшая поддержка программы очень желательна. Обязательно наличие опыта в автоматическом поиске информации по сайтам, приветствуются примеры ваших прошлых работ. зарплата по договоренности, остальные вопросы индивидуально