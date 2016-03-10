Конфигуратор прайс листа

Здравствуйте. Получаем от 4 поставщиков прайс листы в формате Excel. У всех прайс листов свои макет, иерархия категорий, названия категорий, а так же большинство одинаковых товарных позиций имеют отличные друг от друга наименования. Обновленные прайс листы (добавление новых товаров, изменение цен, удаление отсутствующих товаров) присылаются поставщиками 1-2 раза в неделю, иногда и чаще.

Требуется разработать конфигуратор (приложение, программу) который из 4 прайсов в формате Excel сможет объединять товарные позиции в единый прайс. с возможностью сортировки новых товарных позиций по категориям. В итоговом прайсе не должны дублироваться товары, повторяющимся товарам должна присваиваться наименьшая цена. Новому товару должен присваиваться свой уникальный 6-7 значный код. Итоговый прайс будет импортироваться в интернет магазин на платформе opencart. Заинтересованным в проэкте фрилансерам предоставим все 4 прайс листа поставщиков+финальный прайс который до этого обрабатывался на заказ.

Ждем предложений!