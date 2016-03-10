Задача: - есть библиотека изображений (фото) предметов (элементы мебели, столы, стулья, шкафы), несколько тысяч - в приложение загружают фото - приложение должно определить фото из библиотеки, которое с наибольшей долей сходства похоже ...
Доработка программы-автоматизатора для торговой площадки Steam
Здравствуйте.
Требуется доработка существующего программного решения (C#) для торговли игровыми предметами на площадке Steam.
Желательно иметь представление о том что и как там работает, это сильно облегчит задачу.
Краткое описание желаемых изменений:
- добавление продвинутой системы поиска предметов по фильтрам, добавление их в список покупок
- добавление статистики цен покупок предметов, использовать ее при продаже
- покупка/продажа по заданным параметрам и формулам
- перевыставление предметов по актуальным ценам
- продажа из инвентаря предметов к различным играм
- реакция на события, ошибки
- etc
Так как площадка периодически меняется, хотелось бы чтобы исполнитель в будущем сопровождал конечный продукт.
Имеется ТЗ и примерный макет.
Заявки фрилансеров
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