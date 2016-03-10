Доработка программы-автоматизатора для торговой площадки Steam

Здравствуйте.

Требуется доработка существующего программного решения (C#) для торговли игровыми предметами на площадке Steam.

Желательно иметь представление о том что и как там работает, это сильно облегчит задачу.

Краткое описание желаемых изменений:

добавление продвинутой системы поиска предметов по фильтрам, добавление их в список покупок

добавление статистики цен покупок предметов, использовать ее при продаже

покупка/продажа по заданным параметрам и формулам

перевыставление предметов по актуальным ценам

продажа из инвентаря предметов к различным играм

реакция на события, ошибки

etc

В процессе написания также приветствуются советы/рекомендации/оптимизации.

Так как площадка периодически меняется, хотелось бы чтобы исполнитель в будущем сопровождал конечный продукт.

Имеется ТЗ и примерный макет.