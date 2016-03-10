Доработка программы-автоматизатора для торговой площадки Steam

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка183 просмотра

Здравствуйте.

Требуется доработка существующего программного решения (C#) для торговли игровыми предметами на площадке Steam.

Желательно иметь представление о том что и как там работает, это сильно облегчит задачу.

Краткое описание желаемых изменений:

  • добавление продвинутой системы поиска предметов по фильтрам, добавление их в список покупок
  • добавление статистики цен покупок предметов, использовать ее при продаже
  • покупка/продажа по заданным параметрам и формулам
  • перевыставление предметов по актуальным ценам
  • продажа из инвентаря предметов к различным играм
  • реакция на события, ошибки
  • etc
В процессе написания также приветствуются советы/рекомендации/оптимизации.

Так как площадка периодически меняется, хотелось бы чтобы исполнитель в будущем сопровождал конечный продукт.

Имеется ТЗ и примерный макет. 

9 лет назад
KrenDE1
Игорь 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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