Плагин (надстройка) для Outlook

Приветствую!

Необходимо написать плагин, который будет взаимодействовать с серверным API согласно следующему алгоритму, который срабатывает начинаем с момента нажатия на кнопку "отправить письмо":

получателя(ей) письма передавать на сервер (имя если есть + email)

вложение(я) отправляемого письма пересылать на сервер

удалять вложение(я) из письма

полученные от сервера ссылки на файлы добавлять в конце письма ввиде html

отправить письмо

Возможно ли реализовать подобный плагин? Сколько это стоит? В какие сроки готовы реализовать?