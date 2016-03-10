Ежедневник-планировщик для одного пользователя

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Закрыт9 заявок254 просмотра

Необходимо разработать индивидуальный ежедневник-планировщик.

Работать он будет только на одном компьютере, доступ только для одного человека по паролю.

ТЗ в приложенном файле.

Желательно чтобы работал без какой либо сложной установки.

Только для исполнителей с отзывами

9 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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