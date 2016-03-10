Ежедневник-планировщик для одного пользователя

Необходимо разработать индивидуальный ежедневник-планировщик.

Работать он будет только на одном компьютере, доступ только для одного человека по паролю.

ТЗ в приложенном файле.

Желательно чтобы работал без какой либо сложной установки.

Только для исполнителей с отзывами