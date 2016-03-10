Многомерные методы оптимизации. Из Delphi в C#

Требуется разработать web-приложение (например на PHP) для использования на сайте http://imdtorg.ru/ на основе этого http://imdtorg.ru/calculator-detskoy Приложение должно позволять выбирать из имеющегося набора коллекцию мебели, выбирать для отображения элементы из коллекции, выбирать цвета материалов и показывать как с ...