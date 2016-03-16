Добрый день, требуется написать exe файл, при запуске которого произойдет установка тулбара в гугл хром. Как у яндекс бара.
Реверс-инжиниринг ПО для встраиваемых систем
Обратная разработка ПО с целью создания аналога.
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