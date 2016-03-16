Разработка ПО для копировального аппарата на Raspberry

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Создание ПО для копировального аппарата марки НР, подключение функциональных устройств, таких как монетоприемник, купюроприемник, GPRS - модем, датчики.   

9 лет назад
Skinfaksi
Влад 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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