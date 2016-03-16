Модификация apk

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок106 просмотров

Нужно модифицировать (добавить) в уже имеющийся «apk» одну функцию - приём вызова с третий сим-карты (первая и вторая фиксируется приложением)

Приложение на платформе android - CONNECTED WATCH v1.0.0307для умных часов

Телефон - AcerLiquid E700 (E39) Triple Sim (android 4.4.2)

Android
9 лет назад
Nevedimca
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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