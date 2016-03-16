Windows приложение для работы с фотоархивом

Требуется написать приложение под Windows для работы с метаданными изображений.

Примерное, но подробное описание =))

- Серверная часть приложения должна работать как служба (сервис)

- Клиентская часть должна работать в браузерах. Какой веб-сервер использовать – без разницы. Apache, IIS или ваш собственный – решаете вы.

- База данных, используемая для хранения – MS SQL.

- Приложение должно пробегаться по заранее настроенным сетевым папкам, искать файлы изображений (jpg, tif, psd, png...), извлекать из них метаданные (EXIF, PICT, кейворды, имена файлов, даты создания/изменения и прочие атрибуты) – и сохранять их в базу для последующего поиска по ним.

- Помимо поиска метаданных нужно генерить уменьшенные версии изображений (200px для отображения сеткой и 1200px для превью) – и сохранять их в локальную папку индексов. В базе такой объем хранить нет смысла.

- Юзер в веб-интерфейсе программы должен искать изображения по различным кейвордам и датам. (Требуется добавить модуль морфологии, дабы работать с падежами.) Юзеру выводится список найденных изображений в виде сетки с описанием каждого под ним. Есть возможность по клику посмотреть увеличенную версию (1200 точек). Также есть возможность скачать (download) полную версию.

- Помимо поиска изображений по кейвордам, юзер также видит всю файловую структуру в виде дерева и может просматривать изображения просто кликая на имена папок.

- Периодически (период будет настраиваться) серверная часть будет пересканировать весь фотоархив для определения новых добавленных (или удаленных) файлов/папок.

- Юзеры с расширенными правами (фотоархиваторы) должны изменять метаданные у изображений. Соотв, серверная часть должна прописывать новые метаданные в оригинальные файлы. Также нужно предусмотреть массовое выделение/изменение и прочие удобства для них. Отдельным фильтром фотоархиваторы видят вновь добавленные изображения без метаданных.

- Предусмотреть не один, а несколько архивов (индексов). Соотв, поиск возможен как по конкретному архиву, так и по всем сразу.

- Авторизация. Нужно сделать привязку к LDAP и авторизовываться по Active Directory.