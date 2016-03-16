Приложение под Android - "Торговый агент"

Для торговой компании необходимо разработать приложение под Android - "Мобильный агент". На примере http://chegal.org.ua/ . Во вложении есть описание работы программы и протокол обмена данными.

Требования:

- Обмен данными через FTP.

- Загрузка маршрута (порядок посещения клиентов) по менеджеру на день.

- Check-In (отметка о прибытии на Торговую точку).

- Создание заявок от покупателей. Выгрузка данных по расписанию.

- Создание сторчек.

- Прайс лист.

- Остатки товара на складах организации.

- Отображение задолженности по покупателю.

- Отчет по продажам. Динамика продаж.

- Обмен сообщениями между менеджерами.

- Опрос покупателя.

- Передача фотографий на FTP.

- Геолокация. Трекинг менеджера. Карта.

- Поиск.