Добрый день, требуется написать exe файл, при запуске которого произойдет установка тулбара в гугл хром. Как у яндекс бара.
Задача excel
Тех задание эксель:
Цель – учет планов и работ организацией на каждый месяц
Файл1 – табель - вводится вручную
Вертикаль – ФИО
Горизонталь – дата (01-31) (подстолбцы – концепция, кол-вочасов )
Управляющий проставляет отработанные часы каждогосотрудника - место, кол-во часов
Файл2 – План – вводится вручную
Вертикаль – дата (01 -31)
Горизонталь - Локация( подстолбцы – концепции ) каждая локация содержит несколько концепций
Управляющий вводит план в рублях по каждому из концепций длякаждой локации для каждой даты
Файл 3 – Выручка. аналогичен файлу 2 – вводится вручнуюбухгалтерией по факту получения денег
Файл 4 – данные от менеджера – аналогично файл 3 – вводится вручнуюменеджером
Файл 5 – Мотивация.
Вертикаль – денежные промежутки(10-20тр,20-30тр,30-40тр),горизонталь - концепция
Содержимое – процент (например 2,7%)
Файл 6 – ведение премий. автоматически заполняется наосновании файлов 1-5
Логика:
1. Если параметры в соотв ячейках файл 3 и файл 4 не совпали, в файле 4 ячейказаливается красным цветом, значение остается. Данные бухгалтерии не совпали с
данными управляющего
2. Если план по концепции превышен (файл 4 значениеячейки больше файл2 значение соотв ячейки) – рассчитываем премию файл6: берем
значение из файла 4, смотрим промежуток, в который попало значение из файла 5.
Берем это значение бонуса из файла 5. Пропорционально делим между сотрудниками,
работавшими в этот день в этой концепциии вносим в файл 6
Заявки фрилансеров
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