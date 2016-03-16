Задача excel

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Тех задание эксель:

Цель – учет планов и работ организацией на каждый месяц

Файл1 – табель         - вводится вручную

Вертикаль – ФИО

Горизонталь – дата (01-31) (подстолбцы – концепция, кол-вочасов )

 

Управляющий проставляет отработанные часы каждогосотрудника   - место, кол-во часов

 

Файл2 – План – вводится вручную

Вертикаль – дата (01 -31)

Горизонталь -  Локация( подстолбцы – концепции ) каждая локация содержит несколько концепций

 

Управляющий вводит план в рублях по каждому из концепций длякаждой локации для каждой даты

 

Файл 3 – Выручка. аналогичен файлу 2 – вводится вручнуюбухгалтерией по факту получения денег

 

Файл 4 – данные от менеджера – аналогично файл 3 – вводится вручнуюменеджером

 

Файл 5 – Мотивация.

Вертикаль – денежные промежутки(10-20тр,20-30тр,30-40тр),горизонталь  - концепция

Содержимое – процент (например 2,7%)

 

Файл 6 – ведение премий. автоматически заполняется наосновании файлов 1-5

 

 

Логика:

1.      Если параметры в соотв ячейках  файл 3 и файл 4 не совпали, в файле 4 ячейказаливается красным цветом, значение остается. Данные бухгалтерии не совпали с

данными управляющего

2.      Если план по концепции превышен (файл 4 значениеячейки больше файл2 значение соотв ячейки) – рассчитываем премию файл6: берем

значение из файла 4, смотрим промежуток, в который попало значение из файла 5.

Берем это значение бонуса из файла 5. Пропорционально делим между сотрудниками,

работавшими в этот день  в этой концепциии вносим в файл 6

 

 

 

 

 

9 лет назад
petrovichalex
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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