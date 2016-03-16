Задача excel

Тех задание эксель:

Цель – учет планов и работ организацией на каждый месяц

Файл1 – табель - вводится вручную

Вертикаль – ФИО

Горизонталь – дата (01-31) (подстолбцы – концепция, кол-вочасов )

Управляющий проставляет отработанные часы каждогосотрудника - место, кол-во часов

Файл2 – План – вводится вручную

Вертикаль – дата (01 -31)

Горизонталь - Локация( подстолбцы – концепции ) каждая локация содержит несколько концепций

Управляющий вводит план в рублях по каждому из концепций длякаждой локации для каждой даты

Файл 3 – Выручка. аналогичен файлу 2 – вводится вручнуюбухгалтерией по факту получения денег

Файл 4 – данные от менеджера – аналогично файл 3 – вводится вручнуюменеджером

Файл 5 – Мотивация.

Вертикаль – денежные промежутки(10-20тр,20-30тр,30-40тр),горизонталь - концепция

Содержимое – процент (например 2,7%)

Файл 6 – ведение премий. автоматически заполняется наосновании файлов 1-5

Логика:

1. Если параметры в соотв ячейках файл 3 и файл 4 не совпали, в файле 4 ячейказаливается красным цветом, значение остается. Данные бухгалтерии не совпали с

данными управляющего

2. Если план по концепции превышен (файл 4 значениеячейки больше файл2 значение соотв ячейки) – рассчитываем премию файл6: берем

значение из файла 4, смотрим промежуток, в который попало значение из файла 5.

Берем это значение бонуса из файла 5. Пропорционально делим между сотрудниками,

работавшими в этот день в этой концепциии вносим в файл 6