Написать программу приема груза для маленького склада

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки180 просмотров

Описание технического задания по ссылке

https://drive.google.com/file/d/0B57OpEAbDVOadnlFRG9GOGlxOEk/view?usp=sharing

9 лет назад
tahtahaev
Евгений 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

morfey36
Павел 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$200
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

morfey36
Павел 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Windows приложение для работы с фотоархивом

    $300

    Требуется написать приложение под Windows для работы с метаданными изображений.  Примерное, но подробное описание =))  - Серверная часть приложения должна работать как служба (сервис)  - Клиентская часть должна ...

    ApacheSQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект в ErWin

    Проект на ErWin "проектирование автоматизированной  информационной системы "учёт платных курсов по выбору студентов политехникума" Надо:  Процесс модулер схему(3-4 диаграммы) IDEFo IDEF1 Дата модулер Erwin Sybase power disigner  Создать ...

    MySQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Задача excel

    Тех задание эксель: Цель – учет планов и работ организацией на каждый месяц Файл1 – табель         - вводится вручную Вертикаль – ФИО Горизонталь – дата (01-31) (подстолбцы – концепция, кол-вочасов ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение под Android - "Торговый агент"

    Для торговой компании необходимо разработать приложение под Android - "Мобильный агент". На примере http://chegal.org.ua/ . Во вложении есть описание работы программы и протокол обмена данными. Требования: - Обмен данными через FTP. - Загрузка маршрута (порядок ...

    Android
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модификация apk

    Нужно модифицировать (добавить) в уже имеющийся «apk» одну функцию - приём вызова с третий сим-карты (первая и вторая фиксируется приложением) Приложение на платформе android - CONNECTED WATCH v1.0.0307для умных часов Телефон - AcerLiquid ...

    Android
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сводных таблиц и создание слайдов с выводами

    Дано: файл Microsoft Excel 2007, в котором имеются данные выгруженные из SAP. Задача: Из данного массива данных, необходимо собрать сводную таблицу (таблицы)... Все задания (а их 6) см. в файле: https://yadi.sk/d/OKiA30KMqDxgBили http://rghost.ru/private/7zqPTn7Vt/7cb085bd942aaef6c9021f8474b613c6 ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Собрать qt библиотеку до минимального размера.

    Надо провести оптимизацию приложения, путем сборки модулей - нужно собрать библиотеку qt 5.5 для x86-vs2013 статической линковки до минимально возможного размера, c использованием ключа -qconfig. Надо выключить неиспользуемые модули, в разных библиотеках, подробнее будет рассказано ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Web login для gmail.com

    необходима портативная утилита для захода на аккаунты gmail когда почтовая программа выдает следующую ошибку https://support.google.com/mail/answer/14257?rd=1 происходит это из смены страны при использовании VPN соединений

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад