Программа на СИ

$40
Прикладное ПОЗавершен2 заявки188 просмотров
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Программа по предмету "Операционные системы"

Собственно текст задания во вложении,так же приложил пример. Реализация в консоли на СИ.

Сроки 7-10 дней

10 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ruzzz
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад
$40
2 дня
Спасибо за работу. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую
Работали в режиме: задача - выполнил, уточнили - выполнил, оплата. Все отлично.
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