Разработка плагина для Оперы.

Имеется плагин для Оперы (текущая версия 20, на webkit). Плагин имеет внутреннее хранилище, и оно видимо переполнилось, так как новые данные не сохраняются. В прошлой версии оперы (до 17 версии была на другом движке) была ...
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Необходимо, что бы плагин кликал (открывал) все ссылки на странице которые имеют одинаковые свойства при выводе на экран браузера. Какой именно тип ссылок задается пользователем на текущей странице, запоминания у плагина нет, т.е. зашли на страницу, показали, например заголовки новостей, и нажали горячие клавиши, плагин открыл все ссылки которые имеют такие же свойства вывода как и та которую выделил пользователь. Например каталог http://list.mail.ru/10896/1/0_1_0_1.html выделяем “Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный банк (СИАБ)” - плагин должен открыть все остальные подобные ссылки, т.е. Страховая группа СОГАЗ - страхование физических лиц, Прайм Персонал - консалтинговая компания, подбор персонала в Петербурге и Москве и т.д.
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