Разработка плагина для Оперы.

Необходимо, что бы плагин кликал (открывал) все ссылки на странице которые имеют одинаковые свойства при выводе на экран браузера. Какой именно тип ссылок задается пользователем на текущей странице, запоминания у плагина нет, т.е. зашли на страницу, показали, например заголовки новостей, и нажали горячие клавиши, плагин открыл все ссылки которые имеют такие же свойства вывода как и та которую выделил пользователь. Например каталог http://list.mail.ru/10896/1/0_1_0_1.html выделяем “Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный банк (СИАБ)” - плагин должен открыть все остальные подобные ссылки, т.е. Страховая группа СОГАЗ - страхование физических лиц, Прайм Персонал - консалтинговая компания, подбор персонала в Петербурге и Москве и т.д.